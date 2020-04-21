شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الإفتاء» بشأن عدد ركعات صلاة التراويح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شرحت دار الافتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، الطريقة الصحيحة لصلاة التراويح في المنزل، إثر غلق المساجد في شهر رمضان، ضمن إجراءات الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت دار الإفتاء: «صلاةُ التراويح في رمضان سنةٌ مؤكدة، وعدد ركعاتها عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاثة وعشرون ركعة بالوتر، ومن نقص عنها إلى ثماني ركعات من دون الوتر فلا حرج عليه».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
3,333
-
تعافي
821
-
وفيات
250
كانت هذه تفاصيل خبر توضيح من «الإفتاء» بشأن عدد ركعات صلاة التراويح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.