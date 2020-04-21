شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الإفتاء» بشأن عدد ركعات صلاة التراويح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شرحت دار الافتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، الطريقة الصحيحة لصلاة التراويح في المنزل، إثر غلق المساجد في شهر رمضان، ضمن إجراءات الصحة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت دار الإفتاء: «صلاةُ التراويح في رمضان سنةٌ مؤكدة، وعدد ركعاتها عشرون ركعةً مِن غير الوتر، وثلاثة وعشرون ركعة بالوتر، ومن نقص عنها إلى ثماني ركعات من دون الوتر فلا حرج عليه».