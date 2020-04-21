شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يهنئ المواطنين بـ«25 أبريل»: نعتذر عن عدم الاحتفال بسبب الوباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على تهنئة الشعب المصري وخاصة أهالي سيناء بذكرى تحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة.

وأعلن المحافظ خلال مؤتمر صحفي عن اعتذاره بعدم إقامة أي احتفالات نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز العديد من المشروعات التي كان مقررا افتتاحها بهذه المناسبة، إلا أن إجراءات فيروس كورونا تحول دون ذلك. وأشاد المحافظ بحسن إدارة الدولة من قيادة سياسية ومجلس وزراء ووزارات وأجهزة معنية لأزمة كورونا التي تواجه العالم..معربًا عن شكره وتقدير للمواطنين من أهالي المحافظة لالتزامهم بتعليمات مجلس الوزراء وتنفيذ إجراءات الدولة في مواجهة فيروس كورونا.. مما كان له الأثر الكبير في استمرار خلو المحافظة من أي إصابات حتى الآن.. مستعرضا جهود المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وذلك بمنع التجمعات وإقامة الأفراح والعزاء وتخفيض عدد العمالة في المصالح.. إلى جانب اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع حالات الاشتباه وتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية والكمامات وأدوات النظافة والمعقمات وأدوات التطهير في مختلف مستشفيات المحافظة لمدة 3 شهور، وكذا استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكل المنشآت والمرافق والشوارع والميادين على مستوى المحافظة.. بخلاف مبادرات المجتمع المدني والشباب وبعض الجهات في التطهير بالجهود الذاتية.

وأعلن عن الانتهاء من المرحلة الأولى من التطهير، وجاري وصول كمية 12 طنا من المطهرات لبدء المرحلة الثانية، كما وافقت وزيرة الصحة على تزويد المحافظة بعدد 2000 كاشفا سريعا لفحص الأفراد وإظهار النتائج خلال وقت قصير.

وأكد المحافظ أن العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية يسير بالتوازي بالرغم من الظروف الحالية، وأن المشروعات الجديدة الجاري أقامتها قد أوشكت على الانتهاء.. مشيرًا إلى التركيز على المشروعات التنموية وفى مقدمتها توفير المياه والإسكان والمرافق الخدمية للمواطنين.. فلم تتوقف عجلة التنمية في شتى القطاعات على مستوى المحافظة لحظة واحدة.. بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد.. مما يؤكد على إصرار القيادة السياسية على الانتهاء من تنفيذ المشروعات التنموية في مواعيدها المحددة، وأن الإرهاب لن يمنعنا أو يعيقنا عن إقامة المشروعات التنموية والخدمية لصالح المواطنين.

وأوضح المحافظ أن شبكة مياه العريش الجديدة أوشكت على الانتهاء.. حيث تم تطوير ورفع كفاءة خطوط المياه في مدينة العريش بتكلفة بلغت ٨٨٦ مليون جنيها وشملت تنفيذ شبكات بأطوال ٦٥٠ ألف مترا وبأقطار مختلفة ما بين ١١٠ ملليمترات إلى ٧١٠ ملليمترات، بالإضافة إلى حوالي ٣٠ ألف وصلة منزلية للمشتركين.

وفى نفس المجال.. تم زيادة مصادر المياه للقضاء على شكاوى المواطنين بإنشاء محطات رفع وخزانات جديدة.. من بينها رافع كرم أبونجيلة بسعة تخزينية ٧ آلاف مترا مكعبا، ورافع جنوب المساعيد بسعة تخزينية ٢٠ ألف مترا مكعبا في اليوم تزداد إلى ٤٠ ألف مترا مكعبا في اليوم، ورافع الصفا الجديد بسعة تخزينية ١٠ آلاف مترا مكعبا تزداد إلى ٢٠ ألف مترا مكعبا في اليوم.

كما تم إنشاء عدد 4 محطات لتحلية المياه بالعريش جاهزة للافتتاح بطاقة 25 ألف مترا مكعبا في اليوم «منها 3 محطات تنتج كل منها 5000 مترا مكعبا في اليوم ومحطة تنتج 10 آلاف مترا مكعبا في اليوم» لتضاف إلى ما يتم ضخه من محطة مياه القنطرة شرق إلى العريش بواقع من 45 – 50 ألف مترا مكعبا ليصبح الإجمالي ما بين 70 و75 ألف مترا مكعبا من المياه العذبة للشرب يوميا.

وأعلن المحافظ أنه تم البدء في إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وتقام غرب العريش بطاقة ١٠٠ ألف مترا مكعبا في اليوم كمرحلة أولى وتزداد في المرحلة الثانية لتصل إلى 300 ألف مترا مكعبا من المياه في اليوم، وبتكلفة ٩٧ مليون دولارا.. إلى جانب محطتين لتحلية المياه بالشيخ زويد

وأضاف المحافظ أنه جاري الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير وتنمية مدينة العريش بتكلفة 150 مليون جنيها، والتي تشمل تطوير 5 ميادين، وهي: الرفاعى والنصر والقاهرة والساعة والميناء.. حيث يجرى تطوير الميادين تطويرا كاملا من أعمال الإنارة والتشجير ودهان البردورات والأرصفة وغرف تصريف مياه الأمطار ووسائل الحماية المدنية والحريق، إلى جانب عمليات الرصف الكاملة بتكلفة بلغت 35 ملايين جنيها.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع يتم خلالهما تطوير المدخل العربي لمدينة العريش وربطه بالطريق الدائري وشارع الفاتح، وتطوير شارع الفاتح بطول 9 كيلو مترات واستكمال الكورنيش الساحلي من الحديقة الدولية حتى منطقة أبوصقل بطول 8 كيلو مترات.

وقال المحافظ أنه يجرى تنفيذ مشروع تطوير 105 عمارات سكنية في حي المساعيد بالعريش.. حيث يجرى حاليا العمل في عدد 19 عمارة سكنية بمراحل التنفيذ المختلفة بتكلفة تصل إلى 180 مليون جنيها.. علاوة على مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يضم 2608 وحدات موزعة على: العريش وبئر العبدوالحسنة ونخل بتكلفة 500 مليون جنيها..مضيفًا أنه تمت الموافقة مؤخرا على إنشاء عدد 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي وجاري توزيعها على مراكز ومدن المحافظة.

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وأعلن المحافظ عن تطوير حديقة العريش في حي المساعيد بمدينة العريش وذلك ضمن مخطط لتطوير عدد 4 حدائق أخرى في مدينة العريش، وهي: الساحة الرياضية في حي الزهور والحديقة العامة في حي ضاحية السلام وحديقة الريسة وحديقة الرائد العربي.

وأشار المحافظ إلى أنه جاري إقامة عدد 11 تجمعا تنمويا في مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء بتمويل من الصناديق العربية.. حيث انتهى العمل بها بنسبة 90%، ويضم كل تجمع عدد 100 منزلا بدويا وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسي وساحة رياضية ومجمعا تجاريا ووحدة صحية وأخرى اجتماعية وشبكة طرق أسفلتية وشبكتى مياه وصرف صحي وباقي مرافق الخدمات والبنية الأساسية، وذلك بهدف تحويل المناطق البدوية إلى تجمعات زراعية صناعية منتجة وربطها بمحافظات الدلتا.. علاوة على توفير فرص عمل وتوفير عائد مادي سريع للأهالي.. إلى جانب توفير المواد الغذائية من الحاصلات المنتجة والصناعات القائمة عليها.

وأكد المحافظ مجددا على قرب الانتهاء من مدينة رفح الجديدة التي تضم عدد 626 عمارة سكنية بإجمالي 10016 وحدة سكنية إلى جانب 400 بيتا بدويا.. بخلاف المباني والمنشآت الخدمية، ويتكلف المشروع بصفة مبدئية نحو مليارين و500 مليون جنيها، وجاري التنسيق بشأن المرافق الخارجية للمشروع من مياه وصرف صحي وكهرباء، حيث أنها ستكون لأهالي رفح الأصليين السابق نقلهم بسبب الظروف السابقة.

وأعلن المحافظ أن تطوير ميناء العريش البحري وتوسعته يفتح آفاقا جديدة للتنمية في شمال سيناء.. مشيرًا إلى أنه تم ضمه إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليكون نافذة بحرية لمصر على البحر المتوسط، ويعتبر فاتحة خير لمصر وشمال سيناء.

وأضاف أنه تم طرح أراضي المنطقة الصناعية في بئر العبدعلى المستثمرين لبدء عمليات استثمارها.. مشيرًا إلى أن أولى عمليات الاستثمار كانت من شركة الدلتا للسكر لإقامة مصنع لإنتاج السكر من البنجر في المنطقة.. ومؤكدا على سعيه لكي تصبح سيناء مصدرا لإنتاج السلع الاستراتيجية لتوفير احتياجات مصر منها مستقبلا نظرا لتوافر جميع المقومات اللازمة لتحقيق المجتمع المتكامل اقتصاديا من خلال محاور التنمية الشاملة: الزراعية والصناعية والتعدينية والسياحية.. وفى مقدمتها: التنمية البشرية.