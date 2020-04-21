المرور: غلق كوبرى الجيزة المعدني جزئيا لمدة ٣ أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الثلاثاء، عن غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى لمدة ٣ أيام؛ لاستكمال أعمال الصيانة، ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي.

تبدأ الأعمال في الثامنة مساء اليوم وحتى الخميس المقبل أعلى جسم الكوبري؛ لتحقيق سيولة مرورية وأعلى معدلات الأمن.

وأوضحت الإدارة أن العمل سيكون على مدار الـ ٢٤ ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال.

ووجه اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال ومطلع ومنزل الكوبري، ووضع العلامات الإرشادية والتحذيرية.