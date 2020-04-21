"زحمة قبل الحظر".. تباطؤ في حركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

60 دقيقة تفصل المواطنون عن موعد تطبيق حظر التجوال في تمام الثامنة مساء ضمن خطة الدولة الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، الأمر الذي ينعكس على الحالة المرورية بمختلف الشوارع والميادين خاصة المحاور الرئيسية في القاهرة والجيزة.

كثافات متحركة رصدتها غرفة الإدارة العامة للمرور برئاسة مساعد وزير الداخلية اللواء علاء متولي من خلال الكاميرات المثبتة بالميادين والكباري وتقارير الخدمات المرورية.

البداية من الطريق الدئري الذي سجل زحاما مروريا رغم رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل للقادم من طريق الواحات اتجاه الصحراوي، والقادم من كارفور المعادي اتجاه المنيب، الأمر نفسه أعلى الأوتوستراد للقادم من نفق زهراء المعادي اتجاه الدائري.

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شارع النيل بوسط محافظة الجيزة يشهد زحاما مروريا، الأمر نفسه بشارع البحر الأعظم بكورنيش النيل اتجاه الطريق الدائري، وجرى التنسيق مع مرور الجيزة بقيادة اللواء محمود عبد الرازق لسحب تلك الكثافات.

تكدس مروري متوسط أعلى محور 26 يوليو عند نفق فودافون اتجاه الدائري، والقادم من محور صفط اللبن، فضلا عن المتجه من 6 أكتوبر وميدان الرماية إلى ميدان لبنان.

بالانتقال إلى العاصمة، يشهد نفق الأزهر تباطؤ في حركة السيارات اتجاه وسط المدينة، والقادم من كوبري أكتوبر أيضا، الأمر نفسه أعلى كوبري 15 مايو اتجاه حي المهندسين وسط محافظة الجيزة مقابل تكدس متوسط بمحور الخلفاوي في الاتجاهين وبمحور صلاح سالم للقادم من كوبري الجلاء اتجاه نفق العروبة.