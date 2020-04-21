40 ثانية تلخص ضياع حلم محظور.. "العيون الساهرة" وصفقة الـ20 مليون شمروخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ظن صاحب شركة استيراد وتصدير أن الفرصة سانحة لإتمام صفقة ستدر عليه مبلغا ماليا كبيرا مستغلا انشغال الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تطبيق قراري الغلق والحظر الصادرين من مجلس الوزراء، إلا أن يقظة "العيون الساهرة" لم تغفل عن أداء دورها الأمني بمختلف المواقع، وبددت أحلامه سرابا.
تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى أكدت استيراد إحدى شركات الإستيراد والتصدير الكائنة بنطاق محافظة الجيزة رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشمولها عبارة عن (ورق دوبلكس) داخل إحدى الحاويات، إخفاء أصحاب الشأن أصناف محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطرق غير شرعية.
عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاوية أسفرت أعمالها عن ضبط 20 مليون عبوة من الشماريخ والألعاب النارية مختلفة الأحجام والأشكال وزنت 22 طنا.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال إحكام الرقابة على المنافذ كافة.
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