بالفيديو.. ماذا قدمت الداخلية في 24 ساعة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: 24 ساعة لم تتوقف خلالها جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية؛ بحملات مكبرة على مستوى الجمهورية بمشاركة مديريات الأمن. وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة مقطع فيديو يرصد نتائج حملات الإدارة العامة للمرور بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة والأمن السياحي.

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