بعد رفع الحجر بساعات.. غلق وتشميع مقهى بمدخل قرية المعتمدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى ساعات قليلة على قرار محافظة الجيزة اللواء أحمد راشد برفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية حتى ضبطت أجهزة الأمن مقهى بمدخل القرية فتحت أبوابها لاستقبال روادها بالمخالفة لقرار لغلق الصادر من مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

شكوى وردت إلى الأجهزة المعنية بفتح مقهى وتوافد بعض المواطنين عليها، لتتحرك قوة من إدارة شرطة المرافق تنسيقا مع مجلس مدينة كرداسة إلى المقهى المخالف.

وأغلقت القوات المقهى وتشميعه، ومصادرة محتوياته (مقاعد - شيش) وإيداع المضبوطات مخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المقهى.