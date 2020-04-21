صفقة المليون قرص.. مأمورية الدقي تكشف عن مخزن سري للأدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث التموين مخزن سري لصيدلية بمنطقة الدقي، يستغله صاحبه لتخظيين كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية مجهولة المصدر وتجميع المستلزمات الطبية وحجبها عن الأسواق.

أكدت تحريات مباحث التموين حيازة مدير مخزن سرى غير مرخص تابع لصيدلية بالدقي كميات من الأدوية المهربة جمركياً غير مسجلة بوزارة الصحة مجهولة المصدر، وكميات من الأدوية والأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية، وحجب بعضها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها بهدف تحقيق أرباحاً غير مشروعة.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، تم استهداف المخزن وأمكن ضبط المدير المسئول.

وعُثر على مليون قرص أدوية مختلفة يشتبه فى عدم صلاحيتها نتيجة لسوء التخزين -كما ورد بتقرير لجنة التفتيش الصيدلى- و100 ألف قرص أدوية مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، و30 ألف قرص مخدر علاوة على 2778 قطعة مستلزمات طبية حجبها المشكو في حقه عن البيع والتداول بالأسواق.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.