الزراعة تعلن تسهيل إجراءات تصدير المنتجات المصرية للكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد :

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريرا من الدكتور احمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، يفيد

قيام دولة الكويت بتسهيل إجراءات دخول الصادرات الزراعية المصرية إلى أراضيها.

وقال "العطار" إنه كان يتم احتجاز كافة الشحنات المصرية في الموانيء الكويتية وتحليلها قبل الإفراج النهائي عنها، ما أثر بالسلب على صادراتنا إلى الكويت خلال عامي 2018-2019.

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وأوضحت وزارة الزراعة في بيان لها الثلاثاء، أن الحجر الزراعي المصري قاد جولة طويلة من المفاوضات الفنية مع الجانب الكويتي، كان آخرها قيام الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، بزيارة إلى دولة الكويت على رأس وفد رفيع المستوى، ضم رئيس المجلس التصديري، ورئيس التمثيل التجاري بالكويت، انتهت بإلغاء قرار تشديد الرقابة على الصادرات الزراعيه المصرية.

جدير بالذكر أن القرار يساهم في زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة الكويت، ويأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة الصادرات من أجل دعم الاحتياط النقدي المصري.

وتجدر الإشارة إلى الدور الكبير الذي قام به المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومكتب التمثيل التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية بالكويت، من جهود للتنسيق لإتمام الزيارة والنجاح في رفع التشديد المفروض.

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