شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام البرلمان: انعقاد المجلس رسالة باستمرار العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، إن جلسة أمس مخصصة لمناقشة قوانين تصب فى مصلحة المواطن، منها قانون الطوارئ وزيادة المرتبات.

وأضاف، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أثناء تفقده الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الأمانة العامة لمجلس النواب لاستئناف الجلسات العامة، من أجل مناقشة وإصدار القوانين المهمة فى هذه المرحلة مع استمرار انتشار فيروس كورونا، أن إصدار هذه القوانين وتفعيلها سيساهم بشكل كبير فى تنفيذ إجراءات القيادة والحكومة لمواجهة الفيروس.

وأضاف أن استئناف الجلسات العامة فى ظل ظروف «كورونا» رسالة واضحة بأن العمل سيستمر ولن يتوقف مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع.

وأشار إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعى يتم تنفيذها بشكل صارم فى كل قطاعات المجلس وغرفه من أجل منع التكدس والزحام، لعدم حدوث أى مشكلة تعرقل الأداء البرلمانى، مناشدا الجميع الحرص على تنفيذ هذه الإجراءات.

وحول الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الأمانة العامة فى سبيل الحفاظ على صحة النواب وكل الحضور فى المجلس، قال إنه توجد 4 أجهزة للتعقيم على بوابات المجلس، تهدف إلى التعقيم الذاتى لكل من يدخل أروقة المجلس، وأن المؤشرات تؤكد نجاح المنظومة الجديدة التى وضعتها أمانة المجلس لاستئناف الجلسات فى ظل الظروف القائمة.

وتابع: «جاهزون لأى مشكلة طارئة فى عمل هذه المنظومة، والجميع يسعى إلى نجاح هذه الإجراءات الجديدة من أجل الحفاظ على صحة كل من يدخل المجلس، سواء من النواب أو العاملين أو الصحفيين والإعلاميين».

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فى سياق متصل، أصدر الأمين العام للمجلس بيانا لأعضاء مجلس النواب، قال فيه إنه حرصاً على سلامة الجميع تم استحداث بعض الخدمات الجديدة على نظام التابلت للنواب يسمح بإتاحة إمكانية تقديم الطلبات الخاصة بقطاع الاتصال السياسى ومرفقاتها Attachments إلكترونياً. حيث تمت إتاحة إمكانية تحميل المرفقات لأول مرة من خلال رابط مخصص لذلك.