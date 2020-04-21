شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تركيب الكمرات المعدنية لكوبري تقاطع محور ترعة الزمر مع شارع الهرم بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تركيب كمرات معدنية لكوبري تقاطع محور ترعة الزمر مع شارع الهرم، الذي يُنفذه الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، مُمَثلًا في جهاز تعمير القاهرة الكبرى، موضحًا أن الجهاز المركزي للتعمير يستغل فترة حظر التجوال للإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومي الهام.

وقال الدكتور عاصم الجزار، في بيان، الثلاثاء، إن مشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، يبدأ مساره من الطريق الدائري جنوبًا «دائري المنيب»، وحتى الطريق الدائري شمالًا «دائري الوراق» بمحافظة الجيزة، بطول حوالي 12 كم، وعرض 33 – 65.5 متر، ويربط المحاور العرضية الرئيسية 26 يوليوو جامعة الدول العربية وصفط اللبن وفيصل والهرم بالإضافة إلى شوارع مستشفى الصدر والثلاثيني وخاتم المرسلين ومطار إمبابة وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو ٥ مليارات جنيه.

وأضاف اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن محور ترعة الزمر بطول ١٢ كم يتخللها ٧ كم كباري، و٢ كم مطالع ومنازل، منها ٣.٥ كباري دورين، أي تقريبا ١٢.٥ كم كباري، و٥ كم طرق، موضحًا أنه يتقاطع مع جميع المحاور الطولية بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى أعمال نزع الملكية، وأعمال تغيير جميع المرافق بطول المسار.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروع يهدف إلى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويقوم بإعادة توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري باستغلال القوس الغربي للطريق الدائري، ما يؤدي لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.