شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من «الأرصاد» بشأن طقس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الأربعاء، في القاهرة الكبرى حارا نهارا لطيفا ليلا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة

وفي الوجة البحرى يكون حارا نهارا لطيفا ليلا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

أما في السواحل الشمالية الغربية فيكون لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا والرياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيكون حارا نهارا باردا ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يتوقع أن يكون مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا، والرياح تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد، شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة، أما جنوب الصعيد، سيكون شديد الحرارة نهارا معتدلا ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة للبحر المتوسط تكون حالته معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترونصف إلى مترين والرياح جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 22 34

شبين الكوم 21 34

طنطا 21 34

دمنهور 20 25

الإسكندرية 20 24

بلطيم 20 24

مطروح 17 23

السلوم 16 23

سيوة 20 30

بورسعيد 19 30

دمياط 18 24

الزقازيق 20 35

الاسماعيلية 20 36

السويس 20 32

العريش 22 36

رفح 21 34

رأس سدر 20 34

نخل 18 33

نويبع 23 30

طابا 21 31

كاترين 14 26

الطور 21 30

شرم الشيخ 23 33

الغردقة 23 33

مرسى علم 24 33

الفيوم 22 35

بنى سويف 22 36

المنيا 22 36

أسيوط 23 37

سوهاج 23 37

قنا 24 37

الأقصر 25 38

أسوان 26 38

أبوسمبل 26 37

الوادى الجديد 25 38

شلاتين 22 31

ابو رماد 22 31

حلايب 26 28

رأس حدربة 25 27