شكرا لقرائتكم خبر عن هل تراجع أسعار النفط الأمريكي له تأثيرات على مصر؟... وزارة البترول توضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الناطق باسم وزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، تأثير تراجع أسعار النفط الأمريكي على مصر.

وقال عبدالعزيز، في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية اليوم الثلاثاء، «هذا الأمر يخص الولايات المتحدة الأمريكية». وأضاف «نحن لا نتعامل إلا بخام برنت، ما حدث قد حدث في بورصة أسعار الولايات المتحدة الأمريكية وكان أمرا لحظيا أمس خاص بتعاقدات شهر مايو، وبداية من اليوم ستبدأ تعاقدات شهر يونيو».

وأوضح «عبدالعزيز»: «انخفاض الأسعار إلى سالب 37 لا يعطي مؤشرا مستداما، هي لحظة واحدة، لأن أمس كان آخر يوم في التعاقدات». وحول ما إذا كانت هناك تأثيرات متوقعة على مصر، قال عبدالعزيز «هذا الأمر لا يخص مصر إطلاقا».