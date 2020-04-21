شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تشميع مقهى بمدخل المعتمدية خالف قرار الغلق واستقبل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول ساعات رفع الحجر الصحى عن قرية المعتمدية بمدينة كرداسة ضبطت أجهزة محافظة الجيزة مقهى بمدخل قرية المعتمدية قام بالفتح واستقبال المواطنين، وعلى الفور وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس مدينة كرداسة بسرعة التوجه الى المقهى المخالف وتشميعه مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المقهى، وذلك لعدم التزامه بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء والخاصة بحظر فتح المقاهى والكافيتريات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه للحد من أى تجمعات لمواجهة فيروس كورونا حفاظاً على سلامة المواطنين .

وأكد "راشد"، أنه تم غلق وتشميع المقهى تماما ومصادرة كل محتوياتها من كراسى ومستلزمات والشيش وغيرها ليكون إجراء رادع حيال كل من يخالف قرارات الدولة فى حربها لمواجهة فيروس كورونا.

وكلف محافظ الجيزة نائبه إبراهيم الشهابى بالمتابعة الدورية مع المراكز والمدن لمتابعة التزام المحال والكافيتريات والمقاهى والمنشأت بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

وكان الخليج 365، رصد أحد المقاهى يعود للعمل مرة أخرى بمدخل القرية بعد ساعات قليلة من رفع الحجر الصحى عنها، فى السادسة صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد مرور 14 يوما علي فرض الحجر الصحى عليها في 7 أبريل من الشهر الجارى بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا.

ورفعت اليوم محافظة الجيزة الحجر الصحى اليوم عن قرية المعتمدية بعد مرور 14 يوما علي فرضه، كما رفعت مديرية أمن الجيزة المتاريس الحديدية التى استخدمت فى فرض الحجر الصحى على القرية، كما أزالت الاستراحات المخصصة لقوات الأمن بمدخلى القرية.

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