شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى جوبا: دعمنا ثابت لمسيرة تنفيذ اتفاق السلام المُنشط فى جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد قدح سفير مصر فى جوبا، دعم مصر الثابت لمسيرة تنفيذ اتفاق السلام المُنشط فى جنوب السودان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير مع "بياتريس خميسا" وزيرة خارجية جنوب السودان، الذى نقل إليها خلاله تهنئة وزير الخارجية سامح شكرى بمناسبة توليها لمهام منصبها في حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، معرباً عن أطيب التمنيات لها بالتوفيق، وكذا التطلع لمواصلة العمل معها لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يعكس تميز العلاقة بين البلدين على كافة المستويات.

وعرض السفير المصرى، لمجمل تطورات العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية، وكذا الدعم التنموى والإنسانى الذى تقدمه مصر للأشقاء فى جنوب السودان.

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وتناول الجانبان التحدى الذى تفرضه جائحة كورونا والجهود المبذولة لمواجهتها على المستوى الأفريقى.

ومن جانبها، أعربت وزيرة الخارجية الجنوب سودانية، عن شكرها لتهنئة وزير الخارجية، راجيةً نقل تحياتها وتقديرها إليه، ومعربةً عن تطلعها للقائه في أقرب فرصة بعد انحسار أزمة جائحة كورونا.

كما أعربت عن اعتزازها بالعلاقات التاريخية المتميزة التى تربط بين البلدين، مؤكدةً حرصها على التنسيق الوثيق من أجل تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات.