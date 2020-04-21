شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": تدقيق مساحات عروات الخضر لزيادة المعروض ومواجهة المناخ المتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تنفيذ الخريطة الزراعية للخضروات، من خلال متابعة منظومة تدقيق المساحات وتقدير إنتاجية محاصيل الخضراوات بمحافظات الجمهورية، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية من خلال الخريطة زراعية تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف، بالإضافة إلى عمل لجان إرشادية للمزارعين بالغيطان لمواجهة المناخ المتغير لزياد الإنتاج وعدم تساقط الثمار.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك لجان من إدارة الخضر، تتابع منظومة عمل الخريطة الزراعية للخضروات وحصر وتدقيق مساحات عروات الخضر، بالإضافة إلى ضبط منظومة العمل والإنتاج الزراعي، وحصر البيانات الزراعية للخضر بصورة دقيقة، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لحل كافة المشكلات الزراعية لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.

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وأضاف محمود عطا أن هناك تكليفات لجميع إدارت المحاصيل البستانية بمتابعة جميع محاصيل الخضروات الصيفية بكافة أنواعها لزيادة الانتاجية وتغطية السوق المحلى من خلال توفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية بالمحافظات، هدفها توفير المعلومات للجمعيات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية عن مصدر المنتجات الزراعية الهامة، دون تدخل الوسطاء، وإعطاء جميع الإرشادات والتوصيات الخاصة بطرق الرى والتمسيد لزيادة الإنتاج ومواجهة المناخ المتغير.

فيما كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، إن هناك تدقيق لمساحات عروات الخضروات، موضحا أن اجمالى حصر مساحات الخضر بذرية التكاثر للخضروات بمساحات مليون و750 ألف فدان، بالعروات الثلاثة داخل وخارج الوادى، بأجمالى إنتاجية 10 مليون و869 ألف و558 طن، وإجمالى مساحات الخضر خضرية التكاثر تبلغ 478 ألف و91 فدانا، بإجمالى مساحات خضر على مستوى المحافظات بثلاث عروات تبلغ مليون و669 ألف و794 فدانا، بإنتاجية 16 مليون و586 ألف و911 طنا.