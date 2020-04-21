شكرا لقرائتكم خبر عن سفير النمسا: مصر وجهة سياحية مفضلة للنمساويين ونشكر الحكومة على تعاونها لإعادة مواطنينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السفير جورج شتيلفريد سفير النمسا بالقاهرة، في خطاب رسمي إلى وزارة السياحة والآثار، عن تقديره وتقدير بلاده للدعم والجهود التى بذلتها مصر متمثلة فى وزارتى السياحة والآثار والطيران المدنى والجهات المعنية لمساعدة المواطنين النمساويين العالقين الذين جاءوا إلى مصر بهدف السياحة لمغادرة مصر بطريقة منظمة وعودتهم إلى بلدهم.

وأوضح السفير النمساوى أن بلاده قامت خلال الأسبوعين الماضيين بإعادة آلاف العالقين من المواطنين النمساويين وحاملى جنسيات الاتحاد الأوروبي الى بلادهم بواسطة العشرات من رحلات الطيران، لافتا إلى أن نسبة الذين تمت إعادتهم من مصر 20% من إجمالى السائحين النمساويين مما يجعل مصر فى المقدمة ويدل على مركزها المتقدم كوجهة سياحية مفضلة للنمساويين، بل وأيضا على كفاءة وتعاون شركاؤهم المصريين.

وأضاف السفير إلى أن النمسا لم تتمكن فى أى مكان من العالم من إعادة هذا العدد الكبير من السائحين النمساويين العالقين في هذه الفترة القصيرة، مشيرا الي أن ذلك لم يكن ممكنا بدون المساعدة السريعة لقطاعي السياحة والطيران المدني.

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وتقدم السفير في خطابه بالشكر والتقدير إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار نيابة عن جميع الجهات المعنية، مؤكدا على أن هذا يعد بمثابة دليل واضح على أن الصداقات تتوطد وقت الأزمات، متمنيا للجميع تجاوز هذه الجائحة والمشاكل الاقتصادية المترتبة عليها، وأن نتمكن فى القريب العاجل من النظر الى المستقبل بتفاؤل.

قال خالد العنانى وزير السياحة والاثار أن احتفالية يوم التراث العالمى امام سفح الهرم نبعث بها رسالة للعالم لنذكر الشعوب بمصر وقول لهم " خاليك فى البيت، خاليك أمن وتعالى زور مصر لاحقا عندما تسمح الظروف الصحية بالعالم، الهرم فى انتظاركم منذ آلاف السنين".

وأضاف العنانى ان السياحة والاثار تعمل على وضع دليل ارشادى لاستقبال الزوار سيتم تطبيقه عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا، وستجدون بعد تطبيقه ظروف استقبال صحية فى الفنادق والمطاعم والتعقيم سيتم بشكل مختلف، فالعالم أجمع تعلم الكثير من تلك الازمة، وسنخرج منها اقوى مما كنا.

وأشار إلى ان مصر مثلها مثل دول العالم تحاول الانتصار على هذه الازمة فى اقرب وقت ممكن، مؤكدا انها ستنتصر فى حربها هذه