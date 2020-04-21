شكرا لقرائتكم خبر عن صيادلة يطالبون النقابة بتوفير كحول وكمامات لحمايتهم فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عددا من الصيادلة من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة للصيادلة، المستشار محمد فكرى، الحارس القضائى على النقابة، شراء كميات من الكحول الإيثيلى والكمامات والمطهرات، والقفازات الطبية، وكافة المستلزمات الطبية التى يحتاجها الصيادلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك إنطلاقا من دور النقابة فى دعم أعضائها لمواجهة تلك الأزمة.

وطالب الصيادلة، النقابة بتوزيع تلك المستلزمات مجانا لكل صيدلى عضو بالجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، من خلال مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات، حيث يقوم الصيادلى بواجبهم دون توفير طرق الوقاية اللازمة للحفاظ على صحتهم من الفيروس، مؤكدين أن ذلك الوقت هو الأفضل بالنسبة للنقابة لتقف وراء أعضائها.

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من ناحية أخرى، كانت قد طالبت نقابة صيادلة القاهرة، الحكومة بإصدار قرارات مُلزمة لشركات الإنتاج لتعبئة الكحول، وقصر توزيعه على شركات التوزيع المعتمدة، ووقف توزيع الكحول للمواطنين من شركات إنتاج الكحول، حيث إن ذلك أدى إلى زيادة الكحول غير المطابق للمواصفات، لافتة إلى أن ذلك يساعد الصيدليات على الحصول على احتياجاتها لتلبى احتياجات المواطنين، والقيام بدورهم على أكمل وجه.

وأضافت: يشهد الجميع الأزمة الخاصة بالمستلزمات الطبية اللازمة لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وبلغت النقابة الكثير من الشكاوى من الصيادلة الذين يعانون من نقص الكحول الإيثيلى، والقفازات الطبية، والكمامات، من شركات التوزيع الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة، وحاولنا كنقابة جاهدين الوصول إلى حل، لكن واجهتنا مشكلة الحصول على فاتورة رسمية، ووجد الصيادلة أنفسهم ضحايا للظروف التى تواجهنا جميعا.

وأكدت نقابة صيادلة القاهرة، أن هناك 250 ألف صيدلى و75 ألف صيدلية يقومون بدورهم قدر استطاعتهم، بدءا من دورهم البطولى فى مكافحة فيروس كورونا كالصيادلة الحكوميين، وصيادلة الطب الوقائى، وصيادلة الصيدليات العامة التى تنتشر فى ربوع مصر، كأحد أهم أضلع مقدمى الخدمة الصحية فى مصر.