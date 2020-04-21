شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. مقتل "تكتكه" الذراع الأيمن للإرهابى هشام عشماوى جنوب طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، مقتل "تكتكه" الذراع الأيمن للإرهابى هشام عشماوى جنوب العاصمة طرابلس، حيث قال مصدر عسكرى ليبى، إن الإرهابى الملقب بـ"تكتكه" وهو الذراع الأيمن للإرهابى هشام عشماوى قتل فى محور عين زارة جنوب العاصمة الليبية طرابلس على يد قوات الجيش الليبى.

مقتل "تكتكه" الذراع الأيمن للإرهابى هشام عشماوى جنوب العاصمة طرابلس

قال مصدر عسكرى ليبى، إن الإرهابى الملقب بـ"تكتكه" وهو الذراع الأيمن للإرهابى هشام عشماوى قتل فى محور عين زارة جنوب العاصمة الليبية طرابلس على يد قوات الجيش الليبى.

النائب العام يأمر بالتحقيق مع حنين حسام فتاة الـ "تيك توك"

أمر النائب العام، المستشار حماده الصاوى، بالتحقيق مع الفتاة المدعوة حنين حسام فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعى، وستعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها.

وزير المالية: الضرائب كانت تقضى على زيادات المرتبات والتعديلات عالجت التشوهات

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005، يأتى لعلاج التشوهات القائمة بالقانون الحالى، قائلا: "الضرائب كانت تأخذ زيادات المرتبات والعلاوات، والناس كانت بتسأل الزيادات بتروح فين".

استكمال الدورى الإيطالى الموسم الحالى بموافقة جميع الأندية

أكد رابطة الدورى الإيطالى لكرة القدم، فى بيان رسمي، على موافقة كافة أندية الكالتشيو على استكمال الموسم الحالى، والمُعلق حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد "COVID 19".

وزير المالية أمام البرلمان: لا مساس بأى مزايا ضريبية للمجتمع الصناعى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أنه لم يتم المساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية، مضيفا: ولن يتم المساس بأى مزايا ضريبية لمجتمع الصناعة لأنه مجال خلق فرص العمل.

السعودية تخفف قيود حظر التجول بعدد من المناطق خلال رمضان

صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية ، بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه عن تحديد الأوقات التى يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية فى كافة المناطق والمدن، فقد تقرر تعديل الأوقات التى يسمح خلالها بالتجول خلال شهر رمضان المبارك على النحو التالى، و ذلك وفق ما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس".

البرلمان يوافق على رفع الإعفاء الإجمالى من ضريبة الدخل لـ24 ألف جنيه سنويا

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة اليوم، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فى مجوعه، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة أخرى، وذلك على أن يتم تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه، وذلك على الرغم من اعتراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على هذا التعديل لما سيحمله من أعباء على الموازنة العامة للدولة.

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حبس الشاب "مزاجو" وفتاة وآخر 4 أيام لقيامهم بإنشاء أول موقع إباحى مصرى

أمرت نيابة ثالث أكتوبر، برئاسة المستشار خالد طاهر، بحبس "ر. ح" الشهير بـ "مزاجو" وأخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإنشاء وإدارة موقع إباحى مصرى وتصوير أفلام جنسية واذاعتها عبر شبكة الإنترنت على غرار المواقع الأجنبية.

وصول الطالبة حنين حسام إلى النيابة.. و3 محامين يحضرون للدفاع عنها

وصلت منذ قليل طالبة كلية الآثار حنين حسام صاحبة فيديو التيك توك إلى مقر نيابة شمال القاهرة الكلية بالعباسية، للتحقيقات معها فيما هو منسوب إليها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والتحريض على الفسق.

الممثل المقيم للأمم المتحدة: استجابة مصر لأزمة كورونا قوية وتوقيتها مناسب

قال الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر اليوم ريتشارد ديكتس، إن أزمة وباء كوفيد 19 عالمية فلقد غيرت حياة العديد من الناس حول العالم بشكل أسرع وأكثر عمقًا مما تخيله أى شخص منا لافتا تعمل الأمم المتحدة بشكل وثيق مع الحكومات فى جميع أنحاء العالم للاستجابة الفورية للاحتياجات البشرية: "الرعاية الصحية والغذاء واستمرار التعليم (حتى عندما لا يستطيع الأطفال الذهاب إلى المدرسة) والوظائف". وفق بيان عنه اليوم

اليونسكو تعليقًا على مبادرة الآثار: خليك فى البيت واكتشف عجائب مصر المذهلة

أشادت منظمة اليونسكو، بالمبادرة التى أطلقتها وزارة السياحة والآثار، عقب انتشار فيروس كورونا المستجد فى مختلف دول العالم، وكانت وزارة السياحة والآثار قد أطلقت عددا من الزيارات الافتراضية للمواقع والمتاحف الأثرية، وذلك تحت شعار "اكتشف مصر من بيتك".

وزير الأوقاف: أعذار الصيام للمرضى فقط.. ولا أثر لكورونا على صيام الأصحاء

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه بناء على ما أكدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وما أكدته منظمة الصحة العالمية من أنه لا أثر على الإطلاق لكورونا على صيام الأصحاء، وإنما الأعذار للمرضى سواء من المصابين بكورونا أم من غيرهم، تؤكد وزارة الأوقاف على أن فريضة الصيام قائمة على الأصحاء (غير أصحاب الأعذار ) كسائر الأعوام السابقة.

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون مواجهة تداعيات فيروس كورونا اقتصاديا

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع، على مشروع قانون بشأن بعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

رئيس البرلمان: حريصون على عودة العالقين بالخارج..ولا نقبل بإهانة أى مصرى

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب،:" لن نترك أى مصرى عالق يرغب فى العودة للوطن".