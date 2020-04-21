شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى: أبطال القوات المسلحة يتبرعون بـ 100 مليون جنيه لـ"تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، تبرع أبطال ومقاتلى القوات المسلحة المصرية بمبلغ 100 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر. Advertisements وأكد المتحدث العسكرى أن أبطال الجيش المصرى تبرعوا ب 100 مليون جنيه لدعم جهود الدولة فى مجابهة انتشار فيروس كورونا.

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