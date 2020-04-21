النائب العام يأمر بالتحقيق مع حنين حسام فتاة الـ "تيك توك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر النائب العام، المستشار حماده الصاوى، بالتحقيق مع الفتاة المدعوة حنين حسام فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعى، وستعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها. كانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم الثلاثاء القاء القبض على الطالبة "حنين حسام" لبثها فيديو قيل أنه يدعو إلى الفسق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارى العرض على النيابة المختصة.

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