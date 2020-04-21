شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تحريض أو إثارة للفتن بشأن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون ضد أي مخالفة تتضمن تحريضاً أو إثارة للفتن بين الرأى العام فيما يخص الإجراءات الأحترازية التي تتخدها الدولة لمكافحة وباء «كورونا».

وقال المجلس في بيان له، الثلاثاء، إن لجانه المختصة تتابع كافة ما ينشر أو يبث على الصحف ووسائل الإعلام المتضمنة لآراء تثير الفتن بين أبناء الأمة وخاصةً فيما يتعلق بإعادة فتح دور العبادة .

وأضاف المجلس أن «الجهات المختصة (الاأزهر / الكنيسة/ وزارة الأوقاف) أعلنت رأيها في تلك الموضوعات والتي جاءت جميعها متفقه مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد».

ونبه المجلس إلى ضرورة الالتزام التام من جانب الصحف ووسائل الإعلام بدعم الإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الشأن حمايةً لأرواح المواطنين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,333

تعافي 821

وفيات 250

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