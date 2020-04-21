شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضة الطاقة بالاتحاد الأفريقي تؤكد على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة أماني أبوزيد، مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي، على الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بالقارة الأفريقية وعلى الاهتمام بالتوسع في الطاقة النظيفة للاستخدامات المنزلية لدعم المكتسبات الاقتصادية للقارة ودعم برامج التعافي من الآثار الاقتصادية للجائحة.

جاء ذلك في الكلمة الرئيسية اجتماعات اللجنة العالمية المعنية بكفاءة الطاقة عبر تقنية الفيديو كونفرانس والتي ألقتها مفوضة الاتحاد الأفريقي.

وخصصت اللجنة العالمية اجتماعها هذا حول الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الحكومات والقطاع الخاص والجهات التمويلية في العالم أجمع لإدراج موضوع كفاءة الطاقة ضمن الاجراءات العاجلة واللازمة لتعافي الاقتصاديات العالمية بعد جائحة فيروس كورونا.

بدأ الاجتماع بعرض قدمته الهيئة العالمية للطاقة (IEA) عن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول والمخاطر والتحديات الراهنة في قطاع الطاقة وتأثيرها على المناخ.

كما شهد الاجتماع كلمة من وزيرتي الطاقة بدولتي نيوزلندا والدنمارك تطرقتا فيهما إلى الإجراءات التي تتخذها كلا نيوزلندا والدنمارك في الفترة المقبلة لكيفية مساهمة الطاقة في تعافي الاقتصاد والمضي قدمًا في خفض الانبعاثات والتحول للطاقة المتجددة.

وأوضحت الدكتورة أماني أبوزيد، في كلمتها عن تأثيرات كورونا على القارة الافريقية وكيف أن هذه الجائحة تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية ضخمة وكبيرة جدًا على القارة وتهدد المكتسبات الاقتصادية طيلة الـ25 عامًا السابقة، لافتة إلى أن العالم الآن يدعم البرامج والاجراءات التي اتخذها مفوضية الاتحاد الأفريقي للحد من جائحة كورونا وتعافي الإقتصاديات الأفريقية، خاصة وإنه قد تم إنشاء صندوق خاص بهذا الغرض وإعادة النظر في كافة برامج وأنشطة المفوضية بحيث انها تتعامل مع الوضع الحالي وتبعاته المستقبلية.

وأشارت «أبوزيد» إلى أن الحزم التمويلية الجاري إعدادها داخل القارة ومن قبل المانحين والجهات المانحة والشركاء لابد وأن تأخذ بعين الاعتبار عامل الطاقة، حيث إن الطاقة هي أساس لتشغيل الاقتصاد في الفترة المقبلة وستكون عنصرًا حاسمًا لنا في خلق فرص العمل، وأن المصانع والشركات بمختلف أحجامها وأنواعها تعمل بأقصى طاقة في أقرب فرصة.

ولفتت الدكتورة أماني أبوزيد إلى موضوع الطاقة المنزلية، وأنه من المهم دعم استخدام الطاقة النظيفة في المنازل لأنها تؤثر سلبا على صحة المواطنين الأفارقة خاصة السيدات والأطفال، كما أن لها تبعات أو آثار في إنتشار أمراض الجهاز التنفس في القارة الأفريقية، وبالتالي تزاداد أهمية موضوع استخدام الطاقة النظيفة في المنازل خاصة الغاز في الوقت الراهن في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأكدت أن مصر لديها فرص عظيمة في هذا الشأن لأن لديها خبرات كبيرة جدا ومتراكمة في مجالات الطاقة بكافة أشكالها سواء كانت الطاقة النظيفة أو المتجددة أو الطاقة في الاستخدامات المنزلية ويمكن لمصر أن تدعم كثير من هذه البرامج في القارة الأفريقية.

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وقالت مفوضة الاتحاد الأفريقي للبنى التحتية والطاقة «إن الحث على العمل في مشروعات الطاقة من شأنه أن يشجع ويسرع من وتيرة الإقتصاد بشكل كبير جدًا في الفترة المقبلة، ونحن سنكون في حاجة ماسة لهذا وذلك بسبب أن إقتصاداتنا في القارة تأثرت تأثرًا شديدا جراء جائحة كورونا، ونحن في أمس الحاجة لفرص تشغيليه جديدة في مشروعات الطاقة المتجددة والمشروعات الكبيرة ومشروعات الربط حتى تسهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين الأفارقة».

جدير بالذكر أن اللجنة العالمية لكفاءة الطاقة أنشئت في يونيو الماضي، بهدف الإسراع في تقدم كفاءة استخدام الطاقة من خلال سياسات جديدة قوية، وتتمثل مهمة هذه اللجنة في وضع توصيات لتسريع التقدم العالمي في كفاءة استخدام الطاقة.

يرأس مجموعة الخبراء هذه، المؤلفة من 23 عضوًا، الرئيس الفخري ليو فارادكار، رئيس وزراء أيرلندا وتضم في عضويتها مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي ووزراء الطاقة بالدنمارك وألمانيا وإيرلندا واليابان ولوكسمبورغ والمغرب ونيوزيلندا وإسبانيا والصين.

اجتماعات اللجنة العالمية المعنية بكفاءة الطاقة عبر تقنية الفيديو كونفرانس