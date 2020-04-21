شكرا لقرائتكم خبر عن فض الأسواق وتجمعات الباعة الجائلين ببلقاس وشربين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، الثلاثاء، من فض عدد من الأسواق وتجمعات للباعة الجائلين بنطاق المركز، في إطار مواجهة انتشار فيروس «كورونا» والحفاظ على سلامة المواطنين.
وكلف الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، سهام عثمان، رئيس الوحدة المحلية بالزهراء، بالإشراف على فض تجمعات الباعة الجائلين والأسواق بنطاق الوحدة المحلية بالزهراء، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي البيئة والاشغالات بالوحدة.
وشنت إدارة الاشغالات برئاسة مركز شربين بتعليمات من المحاسب طارق شكري، رئيس مركز ومدينه شربين، وبحضور شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين الموجودة بشوارع الثورة والجيش والسلك. وأسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات الموجودة تيسيرا على حركة المواطنين والسيارات والسيولة المرورية بشوارع المدينة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
3,333
-
تعافي
821
-
وفيات
250
كانت هذه تفاصيل خبر فض الأسواق وتجمعات الباعة الجائلين ببلقاس وشربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.