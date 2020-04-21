شكرا لقرائتكم خبر عن فض الأسواق وتجمعات الباعة الجائلين ببلقاس وشربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، الثلاثاء، من فض عدد من الأسواق وتجمعات للباعة الجائلين بنطاق المركز، في إطار مواجهة انتشار فيروس «كورونا» والحفاظ على سلامة المواطنين.

وكلف الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، سهام عثمان، رئيس الوحدة المحلية بالزهراء، بالإشراف على فض تجمعات الباعة الجائلين والأسواق بنطاق الوحدة المحلية بالزهراء، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي البيئة والاشغالات بالوحدة.

وشنت إدارة الاشغالات برئاسة مركز شربين بتعليمات من المحاسب طارق شكري، رئيس مركز ومدينه شربين، وبحضور شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين الموجودة بشوارع الثورة والجيش والسلك. وأسفرت الحملة عن رفع جميع الإشغالات الموجودة تيسيرا على حركة المواطنين والسيارات والسيولة المرورية بشوارع المدينة.