شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنوفية يتفقدان مزرعة طوخ طنبشا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مزرعة طوخ طنبشا، لتفقد الخدمات التي تقدمها المزرعة لخدمة المجتمع ومساهمتها في سد احتياجات المواطنين.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه الزيارة تهدف إلى تفقد كافة الوحدات الإنتاجية بالجامعات المصرية واستغلال فترة انقطاع الدراسة لتنمية دور الجامعات تجاه المجتمع وخاصة كليات الزراعة وتطوير إمكانياتها لتنمية الثروة الزراعية والمساهمة في التنمية الريفية المستدامة، وزيادة المنتجات الحيوانية والنباتية التي تقدمها لتغطية احتياجات المجتمع، واستخدام البحث العلمي وتطويع امكانياته لزيادة إنتاج المحاصيل وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية وإيجاد الحلول المناسبة لكافة المشاكل التي تواجه الوحدات الإنتاجية.

وقام رئيس الجامعة بعرض تفصيلي لوحدات المزرعة ومساحتها المخصص لها ١٨ فدان، وما تضمه من عنابر بها قطيع ماشيه، يتم تربيتها وتسمينها لسد احتياجات المجتمع من اللحوم ومنتجات الألبان، ومعمل الحلب الآلي، والمزرعة النباتية والمحاصيل التي تمت زراعتها، مشيرا إلى التجديدات التي تمت بالمزرعة وإعادة الهيكلة للعنابر والمخازن، وفتح أبواب المزرعة للتدريبات العملية لطلاب كلية الطب البيطري لتنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، لحين الانتهاء من مبنى الكليه الخاص بهم على أرض المزرعة بطوخ طنبشا.

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنوفية يتفقدان مزرعة طوخ طنبشا‎

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنوفية يتفقدان مزرعة طوخ طنبشا‎

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنوفية يتفقدان مزرعة طوخ طنبشا‎

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنوفية يتفقدان مزرعة طوخ طنبشا‎

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنوفية يتفقدان مزرعة طوخ طنبشا‎

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة المنوفية يتفقدان مزرعة طوخ طنبشا‎