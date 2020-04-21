شكرا لقرائتكم خبر عن سر بكاء رضوى الشربيني.. وهذه رسالتها لـ«الرجال» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكرت الإعلامية رضوى الشربيني، كل من ساهم في نجاح برنامجها، ولم تتمالك دموعها وهي تودع مشاهديها وفريق عمل البرنامج. وقال الإعلامية في آخر حلقة بالموسم الرابع من برنامجها «هي وبس»، إنها في بعض الأحيان كانت تنظر إلى ردود فعلها على أنها مبالغ فيها ونظرًا لعدم تركيزها كان يعلو صوتها وتتحدث بأشياء تندم عليها لاحقا.

وأضافت: «ببقى كأن اتسرق مني حاجة، محدش مبيغلطش أنا بعتذر لو غلطت، مفيش مرة قصدت فرقعة».

ووجهت رسالة إلى الرجال قائلة: «لست عدوتهم ولا تهاجم أحدا بصورة شخصية ولكن تستفزها بعض التصرفات وتريد لنموذج الرجل قديمًا أن يعود في طريقة معاملة النساء والخوف عليها وليس إهانتها وضربها».