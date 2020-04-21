شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» يطلق مبادرة للتشجيع على القراءة واستثمار الوقت «ابني عقلك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجمع البحوث الإسلامية مبادرة جديدة بعنوان «ابني عقلك»، لتشجيع الناس على القراءة والبناء المعرفي للشباب والاستفادة من الأوقات المتاحة لهم في ظل هذه الظروف التي تستدعي تواجدهم بالمنزل، خاصة مع دخول موسم شهر رمضان المبارك وما يحتاج إليه الناس في هذا الشهر الفضيل من استثمار أوقاته فيما ينفعهم.

وقال د. نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المبادرة تقوم على التعاون بين الناس في عملية القراءة لتحقيق مزيدٍ من النفع، وذلك من خلال تكوين مجموعات، بحيث تحتوي كل مجموعة على 5 أفراد يدير شؤونها أحدهم، وتقوم كل مجموعة بتحديد 5 كتب في مجالات علمية مختلفة: شرعية، اجتماعية، تاريخية، ثقافية،...»، على أن يكون دور كل فرد في هذه المجموعة قراءة كتاب على مدار مدة زمنية تصل إلى «أسبوع».

وأضاف الأمين العام أن المرحلة الثانية من المبادرة تقوم على تلخيص كل عضو من أعضاء المجموعة للكتاب الذي قام بقراءته وتحديد أبرز نقاط الاستفادة منه، ثم يقوم مدير المجموعة بالدعوة إلى عقد اجتماع عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونية، ليقوم كل فرد من أفراد هذه المجموعة بعرض ملخص كتابه وأبرز نقاط الاستفادة منه، وبالتالي يتحقق لكل فرد استفادة شبه مكتملة من قراءة 5 كتب، على أن يستأنف الأسبوع التالي بمجموعة أخرى من الكتب.

وأوضح الأمين العام، أن استمرارية العمل بهذه المبادرة من شأنه أن يخلق جيلًا جديدًا على قدر من الوعي والثقافة، لديه القدرة على تحمل المسئولية ويدرك مايدور في العالم حوله، كما أنها تُعد حصنًا للشباب من الوقوع في خطر الأفكار المتطرفة التي تحتاج مواجهتها إلى عقل واعٍ ومثقف يعرف ما يحاك له.