شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ طفل من الشلل النصفي في «ساعة وربع» بمستشفى طنطا الجامعي (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق من أطباء المخ والأعصاب في مركز الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب بمستشفيات طنطا الجامعية، الثلاثاء، من إنقاذ طفل من الشلل النصفي، نتيجة إصابته بجلطة في المخ خلال عملية استغرقت ساعة وربع الساعة.

وقال الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الطفل يبلغ من العمر ١٦ عامًا، وحضر إلى المركز وهو يعاني من شلل نصفي في الجانب الأيمن، وفقدان القدرة على الكلام نهائيًا، نتيجة انسداد الشريان الأوسط الأيسر بالمخ.

أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الطفل وصل إلى مركز الطب النفسي بعد ساعة ونصف من حدوث الجلطة، وتم استقباله وتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الأشعة المقطعية اللازمة له، وإعطائه الحقنة المذيبة للجلطة.

وقال الدكتور حازم عبدالخالق، رئيس الفريق الطبي، الذي أجرى العملية، إنه تم شفط الجلطة، وفتح الشريان الرئيسي المسدود بالمخ في عملية استغرقت ساعة وربع الساعة تقريبًا، مشيرًا إلى أن «العملية بهذه السرعة الفائقة أدت إلى تحسن حالة الطفل على الفور»، مؤكدًا أن حالته مستقرة الآن، ولا يوجد به أي ضعف بالجانب الأيمن، ويقوم بالتحدث بشكل جيد .