شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: رجال القوات المسلحة تبرعوا بـ100 مليون جنيه لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المتحدث العسكري في بيان اليوم الثلاثاء، أن رجال القوات المسلحة تبرعوا بـ100 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لدعم جهود الدولة في مجابهة انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق قال المتحدث العسكري إن هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة واصلت تنفيذ خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير وتوزيع الماسكات الطبية الواقية على المواطنيين مجاناً.

وأضاف: «حيث قامت عناصر القوات المسلحة بتوزيع الماسكات الطبية بمواقف النقل الجماعى بالعباسية وعبود وعزبة الهجانة ومحطة مترو المرج الجديدة بالإضافة إلى صن مول مجمع الجلاء والتى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنيين».

وتابع: «حرصت القوات المسلحة على توزيع الماسكات الطبية على أكبر عدد من المواطنين، وتلقينهم أهمية وطريقة إستخدامها وحث المواطنيين على البعد عن التزاحم بوسائل المواصلات المختلفة لتوفير المناخ الآمن والصحى للمواطنين».

وأشاد المواطنين بالجهود المبذولة من القوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والإستباقية لمجابهة خطر إنتشار فيروس «كورونا» من خلال توزيع أعداد كبيرة من الماسكات الطبية في كافة الأماكن ذات التجمع الكثيف من المواطنين للحفاظ على صحة وسلامة أبناء الشعب المصرى من إنتشار عدوى الفيروس .

يأتى ذلك في إطار تضافر كافة الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة مع أجهزة الدولة المختلفة للتغلب على كافة التحديات والمصاعب التي تواجهها الدولة في هذه المرحلة .

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