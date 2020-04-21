شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية رسمية: مليون و٤٤ ألف راكب يستخدمون المترو والسكة الحديد يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت إحصائية رسمية لوزارة النقل عن أن عدد ركاب مترو الأنفاق والسكة الحديد قد بلغ مليون و٤٤ ألف راكب يوميًا خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأشارت الإحصائية الصادرة، الثلاثاء، إلى أن عدد ركاب مترو الأنفاق بلغ ٧٣٥ ألف راكب، وجاء الخط الأول «حلوان / المرج» في الترتيب الأول بـ ٤٥٣ ألف راكب، وجاء الخط الثاني «شبرا الخيمة / المنيب» بـ٢٦٥ ألف راكب، والخط الثالث بـ١٦ ألف راكب، فيما بلغ عدد ركاب السكة الحديد ٣٠٩ ألف راكب تم نقلهم من ٧٠٧ رحلة.

من ناحية أخرى، واصلت وزارة النقل عمليات التطهير التعقيم في كافة القطاعات حيث واصلت هيئة السكك الحديدية، أعمال التطهير والتعقيم لجميع المحطات والقطارات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا»، كما استمرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في تعقيم المحطات والقطارات.