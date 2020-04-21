شكرا لقرائتكم خبر عن عقب إصابة عاملة بكورونا..تطهير وتعقيم قسم الأورام بـ«تأمين صحي بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور حسن سليمان مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، بتطهير قسم الأورام بمستشفى التأمين الصحي بكورنيس النيل، وتعقيمه ٣ مرات يوميا وعلى مدار ٣ أيام، عقب إكتشاف إصابة إحدى العاملات التابعة لشركة النظافة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير عام التأمين الصحي ببني سويف: «عزلنا المخالطين للحالة ١٤ يوما، في منزلهم، مع المتابعة المستمرة لهم، وتعقيم وتطهير القسم ٣ مرات يوميا ولمدة ٣ أيام، مع استمرار عمل المستشفى بطاقتها الطبيعية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وتنفذها وزارة الصحة المصرية».

وتابع: «نقدم الماسكات إلى مرضى الغسيل الكلوي والأورام منذ ٣ أسابيع لحمايتهم مثلهم مثل الطاقم الطبي، أثناء حصولهم على الجلسات، مع متابعة درجة حرارتهم أولا بأول».

واحتجز مستشفى الصدر ببني سويف، عاملة تابعة لإحدى شركات النظافة المتعاقدة مع مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، تمهيدا لنقلها إلى مستشفى العزل، عقب ثبوت ايجابيتها بفيروس كورونا المستجد.