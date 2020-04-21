شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف طما يعتذر للكنيسة عن مشاركة مكرسات في «قداس القيامة»: «أرجو أن تسامحوني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الأنبا اسحق، أسقف طما وتوابعها، باعتذاره إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، عن ما بدر منه من مشاركة مكرسات خلال رئاسته قداس عيد القيامة المجيد.

وقال إسحق، في اعتذاره الرسمي، والذي نشرته صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: «أتقدم باعتذاري الشديد إلى أبي حضرة صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، وإلى أبائي المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس عن التصرف الذي بدر مني دون تدقيق»، مضيفا: «لم يكن مناسبا كنسيا ولا طقسيا وكنت أقصد به أن أفرح قلب المكرسات بالقيامة».

وتابع: «أعترف أننى أخطأت وأننى لن أكرر مثل هذه التصرفات حفاظا على سلامة الطقوس التي عاشت بها كنيستنا القويمة، طوال تاريخها»، مستطردا: «أرجو أن تسامحوني وتغفروا لي راجيا صلواتكم من أجل ضعفي حاللونى واذكروني».

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي، عشية شم النسيم، أمس الاثنين، فيديو بدير القمص يسى ميخائيل بطما، أظهر فيه مشاركة مكرسات في قداس عيد القيامة المجيد، برئاسة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها.

وقدمت أسقفية طما اعتذرا رسميا قالت فيه: «نود توضيح أن الكنيسة غير مُدَشنة والمذبح غير مُدَشن، ونعتذر عن حدوث أي سوء فهم أو بلبلة من جراء هذا الموضوع».

ووفقا للعقيدة المسيحية، فإن نظام المكرسات في الكنيسة، وضعه البابا أثناسيوس الرسولي، البطريرك العشرون لكرسي الإسكندرية (328- 373 م.)، بهدف وضع نظام للعذارى في الكنيسة كجزء من برنامجه النسكي، وفي نظامه هذا رفض بالتحديد حالتين ممكن أن تعيشهما الراهبة المتنسكة وهما أن تعيش في بيت واحد مع رجل متنسك، وأن تستقل بحياتها منفردة في بيت خاص.

ولكنه طلب عوضًا عن ذلك، إما أن تعيش المتنسكة منفردة في بيت أهلها، أو تنضم لجماعة من العذارى.

وكانت الصفة الأساسية التي اتسم بها برنامجه هو وصفه للراهبات المتنسكات «بعرائس المسيح»، وقد جعل الرهبنة النسكية للنساء جزء من الكنيسة، وتحت إشراف الأسقف.

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وآثار اعتذار الأنبا اسحق حالة من الجدل، وجاءت التعليقات ما بين مؤيد ورافض للاعتذار. وكتب وهيب محسن، على الصفحة الرسمية لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما: «حقيقي يعجز العقل عن التفكير عند سماع هذه الكلمات ويشتد حزن القلب وتدمع العينين. ابي انت فخر الرهبنة العظيمة، لا تقدم اعتذار لأحد أنت قصدت أن تفرح قلب الله. والرب لن ينسي تعبكم وخدمتك وجهادك وصبرك وان تعيد على الله يوم عيده».

في حين اعتبر مينا موريس رمزي، أن هذا الفعل كسر لقوانين الكنيسة، وكتب: «دا مش مبرر وعذر أقبح من ذنب.. ولا له علاقه بالمحبة احتمال كسر القوانين الكنسية.. ولا دى خطيه شخصيه نسترها علشان كل واحد يبقى في نفسه.. نيافتك لك ميطانيه والخضوع لرئاسة الكهنوت المقدس ولكن لا يحق لك ولا يحل لك كسر قوانين الآباء ولا حتى تبرير الموقف».

وتنال الفتيات في الكنيسة القبطية ثلاث درجات هي: مكرسة، مساعدة شماسة، وشماسة، وتنص لائحة المكرسات التي أتفق عليها في المجمع المقدس في عهد البابا شنوده الثالث والموجودة في كتاب «القرارات المجمعية في عهد البابا شنودة الثالث، في المادة الثانية عن عمل المكرسة في الكنيسة»يتم تكريس المكرسة في أحدى درجات الشماسية وليس لها درجه كهنوتيه، وتقوم بخدمه قطاع المرأة في الكنيسة إلى جوار بعض الأنشطة العامة مثل المشغل بفروعه المتنوعة والمطبعة والترجمة وتوزيع شرائط التسجيل بكافه أنواعها«، في حين نصت المادة 14 من لائحة المكرسات المتضمنة أعمال المكرسة، معاونة الكاهن في عماد النساء الكبيرات السن (ليس في الطقس ولا في الصلاة إنما في العناية) .