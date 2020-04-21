شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على ضم العلاوات الخمس لـ«التأمينات الاجتماعية والمعاشات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقوانين التأمينات الاجتماعية ذات الصلة لصرف معاش عن العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجر الأساسي إلى أصحاب المعاشات، اعتبارًا من 1/7/ 2006«، والمعروف إعلامياً بـ»العلاوات الخمس«، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
ويستهدف مشروع القانون حسب ما جاء بتقرير لجنة القوى العاملة بالمجلس، لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1 يوليو 2006.
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