شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «أولى ثانوي» في البحيرة: امتحان التاريخ في مستوى الطالب المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عدد من طلاب الصف الأول الثانوي في محافظة البحيرة إن الامتحان التجريبي في مادة التاريخ، جاء في مستوى الطالب المتوسط والأسئلة كانت مباشرة.

وأوضح الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الاختبار يهدف إلى تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على شكل الامتحانات الإلكترونية وطريقة أداء الامتحان عبر التابلت، والتأكد من انتظام عمل جميع الوحدات ودخول الطلاب على المنصة الاليكترونية ومواجهة أي مشاكل قد تحدث وتلافيها، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتصميم نموذج إلكترونى لتسجيل المشاكل التي تصادف الطلاب أثناء الاختبار وتسجيل المشكلات، مضيفا أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى بالمحافظة30 ألفًا و475 طالبًا وطالبة.