شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: تنفيذ ٥ قرارات إزالة تعديات غرب محور ٣٠ يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، عن استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بمختلف الأحياء، وتم تنفيذ ٥ قرارات إزالة لعدد ٥ منازل غرب محور ٣٠ يونيو بالجنوب عباره عن مباني بالطوب الأبيض والأحمر وسملات خرسانيه بمساحة ١٢٠٠م٢ خلال حملة قادها اللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، ومحارب هيلع، رئيس حي الجنوب.

يأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف التي تمر بها البلاد في التعامل مع تداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» .