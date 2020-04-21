شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الصحة العالمية: منحنى الوفيات والإصابات بكورونا فى مصر ضئيل ومقبول جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، أن تصاعد منحنى الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) "ضئيل" في مصر، موضحا أن عدد سكان مصر يبلغ 100 مليون نسمة، وتعاني نوعا من الازدحام في المدن والقرى، كما أن هذا التعداد السكاني الضخم يعيش على مساحة أقل من 9 % من مساحة مصر، لذلك فإن معدل الإصابات والوفيات مقبول ومعقول جدا.

وقال عصمت، في تصريح لوكالة أنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، إنه مع ذلك، لسنا سعداء بهذا الأمر، لأن المنحنى في تصاعد لكنه تصاعد ضئيل، والدولة اتخذت إجراءات من أجل وقف صعود المنحنى، حتى ندخل في منحنى ثابت ثم منخفض.

وأفاد عصمت، بأن معدل الوفيات والإصابات حتى الآن يدعو للاطمئنان، وأهم شيء أن الجهاز الطبي في مصر يستطيع أن يتفاعل مع هذا العدد من المرضى الذين يتم تحويلهم إلى المستشفيات ويقدم لهم الخدمة الصحية المطلوبة، مشيرا إلى أن مصر لم تصل بعد إلى مرحلة الذروة، ويتوقع الوصول لها خلال شهر من الآن.

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وأشاد مستشار منظمة الصحة العالمية، بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها مصر، قائلا "إنها جيدة جدا"، مشيرا إلى أن مصر تحقق نوعا من التوازن بين الإجراءات الاحترازية الخاصة بالصحة والإجراءات الاقتصادية الخاصة بالعمل وتوفير المنتجات.

وأكد أن مصر لا تحتاج إلى تطبيق الغلق بشكل كامل، ويكفي عزل المناطق التى تظهر بها نسبة انتشار مرتفعة للفيروس، ودعا إلى توعية المواطنين بشكل أكبر بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بواقع 189 حالة ، أمس الاثنين، حيث أوضح بيان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا، وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 250 حالة وفاة.