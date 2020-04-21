شكرا لقرائتكم خبر عن حبس الشاب "مزاجو" وفتاة وآخر 4 أيام لقيامهم بإنشاء أول موقع إباحى مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمرت نيابة ثالث أكتوبر، برئاسة المستشار خالد طاهر، بحبس "ر. ح" الشهير بـ "مزاجو" وأخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإنشاء وإدارة موقع إباحى مصرى وتصوير أفلام جنسية واذاعتها عبر شبكة الإنترنت على غرار المواقع الأجنبية.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث آداب الجيزة حول ضلوع شخص فى إنشاء موقع إباحى جنسى على شبكة الإنترنت وتصوير رجل وفتاة أثناء ممارسة الرزيلة ورفع المحتوى الإباحى الخاص بهما على الموقع الإلكترونى وهو عبارة عن مقاطع إباحية كاملة وبأشكال مختلفة.

وبتشكيل فريق بحث وتحرى بقيادة العقيد تامر فاروق رئيس مباحث آداب الجيزة، أسفرت عن صحة المعلومات وأن المتهم يستأجر شقة سكنية بمدينة 6 اكتوبر الجديدة ويقوم بإحضار المتهمين الآخرين إلى شقته وتصوير الأفلام الإباحية لهما ثم رفعها على الموقع الخاص به.

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وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق تمكن رجال مباحث آداب الجيزة من ضبط المتهم متلبسا مع فتاة ورجل أثناء قيامهم بتصوير فيلم إباحى، وتم تحريز جميع المقاطع المصورة والبالغ مساحتها 200 جيجابايت فضلا عن تحريز بعض الملابس والأدوات والمعدات المستخدمة فى الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن المتهم الرئيسى إنشاء موقعا إباحيا وبناء عليه قام باستقطاب الفتيات ومنهم إفريقيات وإقناعهم بتصوير الأفلام الجنسية مع آخرين داخل شقته بمقابل مادى مغري.

كما تبين أن المتهم كان يقوم بعرض أجزاء من الأفلام الجنسية على موقعه مجانا والأفلام الكاملة بمبالغ مالية، حيث تحصل المتهم على مكاسب مالية كبيرة من الموقع.

وتحرر المحضر رقم 1868 لسنة 2020 جنح أكتوبر ثالث وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بحبس جميع المتهمين.