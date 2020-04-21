شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يشكر الحكومة..ويوجه رسالة للمواطن: "أنت رقيب على نفسك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية الوعي لدي المواطنين بخطورة أزمة جائحة فيروس كورونا، قائلا: "إدراك خطورة الأمر تعتمد علي إرادتنا، وأيا كانت الإجراءات الاحترازية وتقليل الحركة، لن تجدي إذا لم يكن لدي المواطن وعي، لابد أن تكون أنت رقيب علي نفسك".

وقال عبد العال، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "العلاج الوحيد لهذا الوباء حتي الآن هو الوقاية، والكمامة لو مش متوفرة أي ست بيت تستطيع أن تقوم بصنعها بنفسها، تجيب القماشة وتعملها".

ووجه عبد العال، التحية لأعضاء مجلس النواب علي جهودهم في مواجهة فيروس كورونا، قائلا لهم: "لن أنسي أن أوجه لكم التحية عندما تفاعلتم بإيجابية مع مبادرة التبرع، وهذا يدل علي إخلاصكم للوطن وتدافعكم لدعمه في هذه الظروف الصعبة، واشكركم علي تفاعلكم الإيجابي مع أمانة المجلس لتطبيق الإجراءات الوقائية، لذلك استطعنا عقد الجلسة اليوم والجلسات القادمة بإذن الله، كما أشكركم علي دوركم في المساعدات التي تقدموها للمواطنين في دوائركم، وأعلم أن الكثير منكم لا يفصح عن ذلك".

كما وجه عبد العال، الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي جهوده والحكومة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، قائلا: "الشكر كل الشكر لهذا الرجل رئيس وزراء شاب يعمل ويتحرك رغم هذه الجائحة، ويسافر عددا من المحافظات".

وتابع: "كما أوجه الشكر للعديد من المنظمات والمؤسسات الشعبية، ونتمني أن نخرج من هذه الأزمة بخير، وأن نحول الأزمة لفرصة للبناء".

كما وجه الشكر للمستشار الدكتور محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، علي جهود الأمانة العامة في مواجهة الأزمة وتطبيق الإجراءات الوقائية".

Advertisements

.