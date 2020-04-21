شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطرح وحدات سكنية للعاملين بالوزارة بمساحات تبدأ من 100 متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن توفير وحدات سكنية للعاملين بالوزارة بكافة محافظات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى مشروعات الإسكان المتوسط للوحدات الشاغرة.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أن الوحدات الشاغرة في الأماكن التالية:

1. ( دار مصر) بمدن ( بــدر ــ السادات ــ 15 مايــو ) بمساحات ( 100 ، 115 ، 130 ، 140 ، 150 ) م2 .

2. ( سكن مصر ) بمدينة غرب أسيوط بمساحات ( 106 حتى 118 ) م2 .

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3. ( جنـة ) بمدن ( ملوي ــ المنصورة الجديدة ــ دمياط الجديدة ) بمساحات ( 100 ، 115 ، 130 ، 140 ، 150 ) م2

وأوضحت الوزارة أنه سيتم سداد قيمة الوحدة طبقا للنظام التالي :

يتم سداد قيمة ( 40% ) من قيمة كل وحدة قبل الاستلام بخلاف ( 1% ) مصاريف إدارية ، ( 0,5%) مجلس أمناء و ( 5% ) وديعة الصيانة ( من إجمالي قيمة الوحدة) ، ويجوز سداد باقي أقساط الوحدة ربع سنوي لمدة ثلاث سن وات بدون فوائد أو على ( خمس ــ سبع ) سنوات محملة بالأعباء على الرصيد المدين فيما يزيد عن الثلاث سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت السداد بالإضافة إلى ( 2% ) + ( 0,5% ) مصاريف تحصيل ، ويستحق القسط الأول بعد ( 3 ) شهور من تاريخ استلام الوحدة ، مع التزام العضو باستلام الوحدة وفقًا لإخطار الوزارة بمواعيد الاستلام وتقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام .

وأكدت الوزارة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستقوم بتحديد قيمة سعر المتر المربع من الوحدات السكنية من خلال اللجنة المختصة بالتسعير فور الموافقة على التخصيص وليس قبل تقديم طلب التخصيص ، علما بأن آخر متوسط قيمة سبق تحديدها لمشروع ( دار مصر ) عام 2019م للمتر بمدينة بدر بواقع ( 5900جنيه /م2 ) ، ولمشروع ( جنة ) بمدينة دمياط الجديدة بواقع ( 9080جنيه /م2 ) ، وعلى من يرغب من العاملين بالوزارة الانتفاع بوحدة سكنية ( دار مصر ــ سكن مصر ــ جنة ) التقدم على الموقع الإلكتروني للوزارة .