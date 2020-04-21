شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتابع نتائج بعثة البنك الدولى لإعداد مشروع تغير المناخ بالقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماع من خلال تطبيق ويبيكس، مع ممثلى البنك الدولى بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية وممثلى وزارات التنمية المحلية والصحة والسكان والنقل وهيئة النقل العام ومحافظتى القاهرة والجيزة، للوقوف على نتائج أعمال بعثة البنك لإعداد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى، فى الفترة من 8 – 16 أبريل 2020، بتمويل 250 مليون دولار أمريكى، فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية للتواصل مع المؤسسات الدولية خاصة البنك الدولى لتمويل مشروع متكامل على تقليل تلوث الهواء والتغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى والحد من آثار التغيرات المناخية من خلال الحد من الانبعاثات الناتجة عن عدد من القطاعات الحيوية، وخاصة الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل والحرق المكشوف المخلفات، وذلك من خلال دعم تنفيذ مخططات ادارة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى، تحسين كفاءة النقل العام والتوسع في المشروع الرائد الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى التنسيق بين الشركاء ورفع الوعي.

وقد قام ممثلو البنك الدولى بتقديم نتائج أعمال البعثة عن المشروع فى مجال تعزيز نظام دعم قرارات جودة الهواء، دعم تفعيل المخططات الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة فى محافظات القاهرة الكبرى، خفض انبعاثات المركبات، دعم مشاركة أصحاب المصلحة ورفع الوعى، الرصد والتقييم.

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وأوضحت فؤاد أنه تمت إضافة جزء هام للمشروع وهو اجراءات المشاركة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في ظل التهديد الذي يواجهه العالم بأسره، مشيرة إلى الإجراءات التى تتخذها وزارة البيئة للمشاركة فى الحد من انتشار الفيروس بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان والتنمية المحلية والإتصالات لضمان التخلص الآمن من المخلفات الطبية والصلبة، ورفع الوعى بين الجماهير عن طرق التخلص الآمن من المخلفات، حيث أكدت ممثلة البنك الدولى أن هذا المشروع يمكن أن يقدم الكثير لمواجهة فيروس كورونا، خاصة في ظل العلاقة بين انتشار الفيروس والتعافي منه وتلوث الهواء.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى على أهمية هذا المشروع في ظل تنامي الاهتمام المحلي والعالمي بمشروعات البيئة وتغير المناخ، مشيدة بدور الدكتورة ياسمين فؤاد ووزارة البيئة فى الإعداد لهذا المشروع الذي يضم كوكبة من الشركاء سواء البنك الدولى والقطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.

وقد تم الاتفاق على قيام وزارة البيئة باستمرار أعمال التنسيق العام للمشروع مع البنك الدولي خلال الفترة المقبله مع الجهات المعنية للانتهاء من خطوات اعداد المشروع.