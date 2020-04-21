شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: انتهاء المرحلة الثالثة من تعقيم المواقع الأثرية ومتابعة كل 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة السياحة والآثار من المرحلة الثانية والثالثة لتطهير وتعقيم لبعض المواقع والمتاحف الأثرية في جمهورية مصر العربية، كما تم تشكيل أطقم خاصة للقيام بأعمال النظافة والتطهير فيها كل 48 ساعة، وذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لاستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومتابعة استكمال أعمال التطهير والتعقيم في مختلف المتاحف والمواقع الأثرية والمباني الإدارية التابعة للوزارة.

وأوضح د.إيمن عشماوى رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، أنه تم انتهاء المرحلة الثالثة من أعمال التطهير والتعقيم لمنطقة آثار دهشور واللشت، ومنطقة آثار سقارة التي شملت المقابر والأهرامات واستراحة كبار الزوار، بالإضافة تعقيم وتطهير معبد دندرة ومعبد مريت آمون بأخميم والمبني الأداري التابع له للمرة الثانية.

وأشار شريف فوزي المنسق العام لشارع المعز، إلى أنه تم أيضاً تعقيم مقر الإدارة العامة للقاهرة التاريخية بالقلعة ومركز البحوث بالوزارة بالاضافة إلى استمرار أعمال التعقيم بشارعى المعز والجمالية.

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ولفت د. مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير بمتحف مطروح وكذلك كهف روميل بمطروح. جدير بالذكر أن أعمال التعقيم والتطهير تتم وفقا للمعايير الدولية، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأكدت وزارة السياحة والآثار، أنها انتهت من عمليات تعقيم وتطهير جميع المنشآت الفندقية في جميع المقاصد السياحية المصرية، وذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لاستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومتابعة استكمال أعمال التطهير والتعقيم في مختلف الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن جميع المطاعم التي تقوم بتقديم خدمة توصيل الطلبات، يتم تعقيمها بصفة دورية ومنتظمة، أما بالنسبة للمطاعم المغلقة قامت الوزارة بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعقيم هذه المنشات، مؤكدا أنه لن يسمح بتشغيلها مرة أخري إلا بعد الانتهاء من أعمال تطهيرها وتعقيمها وتقديم ما يفيد ذلك بالمستندات.