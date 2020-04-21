شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع التيار الكهربائى عن الحى الثالث فى 6 أكتوبر منذ 5 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدد من سكان الحى الثالث بمدينة 6 أكتوبر التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنهم يعانون من انقطاعات شبه يومية فى التيار الكهربائى لساعات طويلة تصل إلى 5 ساعات أحياناً بالمنطقة بالكامل دون أى توضيح من شركة الكهرباء.

وقال أحد سكان المنطقة لـ ”الخليج 365”، إنه تم الإبلاغ عن الانقطاعات التى تتعرض لها المنطقة بشكل يومى ولم يجدوا أى استجابة ، لافتا إلى أنهم يستغيثوا بقيادات وزارة الكهرباء لحل مشكلتهم خاصة وأنها تتكرر يوميا دون أى إفادة من إدارة الكهرباء.

كان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن هناك فرق طوارئ بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية التدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال فنية طارئة، موضحا أن فرق الطوارئ الفنية تعمل على مدار الساعة وفى أوقات الحظر التى حددها مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن الوزارة تتلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن على رقم 121.