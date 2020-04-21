شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. الأوقاف تعلن أسعار قناع الوجه للحماية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، أسعار ومنافذ بيع "درع الوجه الواقى" للحماية من فيروس كورونا، الذى تنتتجه الورش الإنتاجية بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، لحماية المستخدمين من الرذاذ ناتج السعال أو العطس، ولتقليل استخدام اليد على الوجه مباشرة.

وأشارت الوزارة فى بيان اليوم إلى أن القناع مقاس 27 × 22 بـ (50 جنيهًا) غير شامل خدمة التوصيل

ومقاس خاص بالمستشفيات 30 × 22 بـ (55 جنيهًا) غير شامل خدمة التوصيل.

ومقاس خاص متحرك 34 ×22 بــ (65 جنيهًا) غير شامل خدمة التوصيل.

وأوضحت الوزارة أنه يتم بيع القناع فى منافذ المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف و هى:

القاهرة : 1ش عصام الدالي – الدقي – الجيزة .

الإسكندرية : 32 ش صلاح سالم – أمام قسم العطارين .

البحر الأحمر : معرض المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف – ميدان النجدة – مدينة الحرفيين – الغردقة .

المنيا : 78 ش الحرية – كورنيش النيل – برج إيتاب – الدور السادس .

أسوان : مقر المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف – برج رقم 10 – أبراج سما أسوان – الدور الثالث.

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وأكدت وزارة الأوقاف، أنه نظرًا لشدة الطلب على المنتج حيث تم بيع (6000) درع خلال الأسبوع الأول ، وجار التوسع في خطوط الإنتاج، لافتة إلى أنه من الجهات التي حصلت على الدرع:"مستشفى الحسين الجامعي – مستشفى الزهراء الجامعي – معهد القلب – مستشفى الدعاة – بعض مستشفيات الحميات (تبرع من الجمعيات الأهلية) - بنك فيصل الإسلامي – مجموعة من شركات تداول الأوراق المالية – مجموعة من شركات المقاولات" .

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطوير القناع (الدرع الواقي المتحرك)، وانه للشراء أو الاستفسار يمكن التواصل مع العلاقات العامة لطلب الكميات وخدمة التوصيل ومعرفة تكلفة التوصيل ، وذلك عبر الواتس : "01003896819"، على أن يتم تشغيل خاصية الخط الساخن رقم (19695) بدءًا من يوم الأربعاء المقبل ، علمًا بأن تكاليف التوصيل ستثبت في فاتورة التسليم حسب الكمية والمكان .







