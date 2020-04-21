شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: 545 ألف طالب أدوا امتحان التاريخ إلكترونيا ونعالج المشكلات التقنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوى اليوم وغدًا الأربعاء الموافق 22 إبريل 2020، هى اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التى تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ليس لها درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

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وأدى طلاب الصف الأول الثانوى على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، امتحان مادة التاريخ إلكترونيًا اليوم الثلاثاء، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى والتى ستجرى فى مايو 2020، حيث نجح 545 ألف طالب وطالبة فى تأدية الامتحان اليوم حتى الساعة الواحدة ظهرًا، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوى فى الفترة من 29 إبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثانى الثانوى فى الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.