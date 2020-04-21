شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الفائزين بمسابقة بنك الابتكار لتقديم تكنولوجيات محلية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أصحاب الحلول التكنولوجية والابتكارات الفائزة لمجابهة التحديات التى أطلقتها الأكاديمية عبر منصة بنك الابتكار المصرى يوم 28 مارس الماضى، التى تهدف إلى إيجاد تكنولوجيات محلية بديلة لمجابهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وغيره من الأمراض الوبائية.



كان البنك قد أعلن عن حاجاته إلى حلول تكنولوجية مبتكرة لتصنيع بوابات تعقيم ذكية آمنة للافراد وبرامج تتبع المصابين بفيروس كورونا والمخالطين لهم.

واستقبل بنك الابتكار المصرى 127 مقترح تأهل منهم عدد 25 مقترح خاص بالتحدى الأول و 24 مقترح خاص بالتحدى الثانى.

وأشار بيان صادر عن أكاديمية البحث العلمى، أنه بعد العرض على لجان التقييم الفنى، فاز بالمركز الأول فى التحدي الأول وجائزة مالية 40 ألف جنيه عن تطبيق على الهاتف (معًا ضد العدوى) لتسهيل تتبع المصابين بعدوى فيروس كورونا وأيضًا تتبع دوائر التواصل الاجتماعى اليومية لهم المبتكر "محمد عبد المجيد" وفاز بالمركز الثانى وجائزة مالية 30 ألف جنيه مصري المبتكر "طاهر يسري" عن مقترح " تطبيق تتبع وباء كورونا المستجد (Panker App) وفاز بالمركز الثالث وجائزة 20 ألف جنيه مصري المبتكر "أحمد منصور" عن مقترح "تطبيق (EGVID-19).

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وفى التحدى الثانى (التصنيع المحلى لوحدة أوتوماتيكية ذكية آمنة لتطهير الأشخاص) فقد فاز بالمركز الأول وجائزة 40 ألف جنيه المبتكر "سالم غنام"، وفاز بالمركز الثاني وجائزة 30 ألف جنيه المبتكر " عمرو شريف – دينا عماد الدين علي" وفاز بالمركز الثالث وجائزة 20 ألف جنيه المبتكر "سامح الصفتي"

وقالت منة الله الكتامى المدير التنفيذى لبنك الابتكار بأكاديمية البحث العلمى أن الأكاديمية ستقدم للفائزين بخلاف الجوائز المالية شهادات مسجل بها عنوان الابتكار واسم المبتكر ومساحة مجانية لعرض ابتكاراته فى معرض القاهرة الدولي للابتكار.

والجوائز مجرد تقدير رمزى من الدولة للمبتكر، وسيتبع ذلك توقيع الأكاديمية وشركة الأكاديمية عقودًا مع أصحاب الأفكار الفائزة بالمركز الأول فى كل تحدى للبدء فى التطبيق والانتاج التجريبى ثم التسويق، وستوفر الأكاديمية التمويل اللازم للتصنيع حال التأكد من الجدوى الاقتصادية ومدة التنفيذ ومراجعة حقوق الملكية جميع الأطراف.

‏جدير بالذكر أن بنك الابتكار المصرى هو المنصة التى وجه بإنشائها رئيس الجمهورية فى منتدى الشباب بجامعة القاهرة لتكون بمثابة سوق الكترونى دائم لتسويق الابتكارات ومعرض دائم للابتكارات فى كل المجالات بضمان الأكاديمية، وهى المنصة الحكومية الأولي للابتكار المجتمعي في مصر.