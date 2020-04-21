شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تطالب المطاعم بوضع جدول ثابت للتعقيم والالتزام بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت وزارة السياحة والآثار تعليمات مشددة لغرفة المنشآت السياحية بمطالبة المطاعم السياحية بجدول ثابت لتعقيم المنشآت يجب الالتزام به، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وعممت الغرفة منشورا على أعضائها، قالت فيه "نظرا للظروف التى تمر بها البلاد وبناء على تعليمات وزارة السياحة لمواجهة هذه الظروف والخروج من الأزمة، يجب الالتزام بعمل جداول تعقيم للمنشأة واخطار الغرفة بهذا الجدول والالتزام به".

وانتهت وزارة السياحة والآثار من تعقيم وتطهير كافة الفنادق العائمة والثابتة بمحافظتى الأقصر وأسوان، وتلك الموجودة بالقاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحماية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19، وفى ظل التدابير والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس.

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وأًوضح عبد الفتاح العاصى، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أنه بالنسبة للفنادق الموجودة بمدينتى شرم الشيخ والغردقة فقد تم الانتهاء من تعقيم وتطهير (130) فندقا بمدينة شرم الشيخ من (170) فندق يعملون بها، وعدد (244) فندقا من (260) فندق بمدينة الغردقة، مشيرا إلى أنه جار استكمال أعمال التعقيم والتطهير، تباعا، والتى تتم بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ووفقا للمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتحت إشراف وباستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأوضح وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، أن الوزارة تعكف الآن على عمل دليل استرشادي لاستقبال الضيوف في الفنادق والزائرين في المتاحف والمواقع الأثرية والتي سيتم تطبيق بنودها فيما بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا المستجد.

ولفت الدكتور العنانى إلى أنه يتم اتباع هذه الإرشادات فى أسلوب ونظام وضع "الشازلونجات" والكراسى وموائد الطعام على حمامات السباحة والمطاعم والكافيتريات بحيث يتم وضعفها بطريقة معينة على مسافات متباعدة وفقا لإرشادات وطرق الحماية والوقاية، وكذلك أعداد مرتادى المطاعم والكافيتريات ونظام وقوف الزائرين فى طوابير بيع تذاكر الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية وعدد الزائرين داخل صالات العرض.