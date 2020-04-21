شكرا لقرائتكم خبر عن "حديث الروح".. أحدث مؤلفات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر حديثًا عن دار التحرير للطبع والنشر، أحدث إصدارات كتاب الجمهورية، كتاب "حديث الروح" لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الكتاب عبارة قراءة عصرية لبعض الجوانب الإيمانية والقيم الأخلاقية والإنسانية، في لغة سهلة قريبة ميسرة، تهدف إلى تقريب المعاني الأخلاقية وترسيخها في الذاكرة والوجدان، وتسهم في تحويلها إلى سلوك وواقع حياتي معاش .

كما يتناول هذا الكتاب بعض الموضوعات ذات الطابع الإنساني العام، مثل : معاملة الخادم والأجير، والرحمة بالحيوان والجماد، وحق الطريق والمرافق العامة، وأدب الحياة الخاصة، والرحمة، والإيثار، وحقيقة الزهد، وحق الجوار، إضافة إلى عدد من الموضوعات الهامة حول شهر رمضان المبارك، وغير ذلك من الموضوعات القيمية والأخلاقية .

وأكدت الوزارة، أن الكتاب يهدف إلى الإسهام في العودة إلى قيمنا الحضارية والأخلاقية والإنسانية الراقية التي تعد المحور الأساسي لرسالة من بعثه الله (عزّ وجلّ) ليتمم مكارم الأخلاق سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) .

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