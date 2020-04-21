شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطلق 12 سيارة محملة بالسلع فى ميادين الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مديرية التموين بمحافظة الجيزة اليوم الثلاثاء إطلاق سيارات مجهزة ومحملة بالسلع الغذائية اللحوم المجمدة والطازجة، والدواجن، وكذلك الرنجة، بجانب متابعة انتظام اليات عمل المخابز لإنتاج الخبر المدعم، فى إطار حرص الدولة، ووزارة التموين للتخفيف عن المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور على المصيحلى، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة مقارنة بنفس المنتجات فى الأسواق الأخرى حيث تقوم هالة غريب سيد وكيل مديرية التموين بمحافظة الجيزة، بمتابعة إطلاق السيارات المتنقلة والمحملة بالسلع لطرحها للمواطنين بالأماكن الأكثر تكدساً بالسكان بجانب متابعة عمل اللجان لتكثيف الرقابة على الأسواق.

فيما تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح منتجات شهر رمضان فى المنافذ، حيث يتم طرح بلح نصف جاف عبوة 400 جرام بـ 8 جنيهات، وعبوة 700 جرام بسعر 15 جنيه وعبوة وزن 1.4 كيلو بسعر 30 جنيه، كما يتم طرح بلح جاف " شنطة رمضان " بسعر 11 جنيه للكيلو، وبلح فاخر جاف بسعر الكيلو 15 جنيه، وكذلك طرح زبيب مصرى عبوة 500 جرام بسعر 17.5 جنيه، وزبيب إيرانى زنه 500 جرام بسعر 40 جنيه.