شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم الربح من نشر فيديوهات على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين والتي جاء من بينها سؤال حول حكم الأرباح من خلال نشر فيديوهات على موقع يوتيوب، حيث نص السؤال على:"أربح على اليوتيوب ولا أنشر محرمات أو مفاسد وإنما هي معلومات تاريخية أو علمية أو نظرية أو أخبار عامة أو أصوات للقرآن أو غير هذا".

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وأجاب عن السؤال الشيخ عبد الله العجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"هذا جائز طالما كنت مراعى للضوابط القانونية مع هذه الشركة أو الهيئة التي تتعامل معها".

وكانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت حكم العمل فى المقاهى والربح منها، وذلك فى بث مباشر سابق للدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حيث أكد الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال أحد المتابعين حول حكم الربح من العمل فى المقاهى، إن العمل فى المقاهى والربح منها لا شيء فيه وذلك إذا كان كل ما تقدمه هذه المقاهى حلال، أما إذا كانت تقدم أشياء حرام فبالتالى يكون أرباحها حرام، قائلاَ:"السائل هنا هو من سيحدد إن كانت أرباحه حرام أم حلال حسب ما يقدمه فى المقهى".