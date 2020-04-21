شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 12 منطقة فى محافظة القاهرة بسبب إصلاحات بخط مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (جامعة الأزهر – فندق الماسة – مستشفى دار الفؤاد – قاعة المؤتمرات – استاد القاهرة – ملحق المنطقة الأولى – عمارات التوفيق – الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة – الشئون المالية للقوات المسلحة – عمارات السينما – مستشفى التأمين الصحى – المنطقة الأولى) لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة السادسة مساء يوم الأربعاء الموافق 22-4-2020 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق 23-4-2020 ، وذلك نظراً لقيامها بأعمال لحام على خط المياه قطر 600 مم بمنطقة مدينة نصر. وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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